Archivo - Actuacíon de 'Los Gándules' en Espacio Peñas 2.0 de 2024 - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, ha anunciado hoy que la Terraza de San Mateo tendrá una configuración "similar" a la de otros años, aunque con la reorientación del escenario.

Sáinz, preguntado por el hecho de que se haya presentado una única oferta para la gestión de la Terraza de San Mateo (antiguo Espacio Peñas) se ha mostrado convencido de que va a ser "un éxito".

Ha indicado no poder decir, aún, el nombre de la empresa, porque la Mes de Contratación aún no ha abierto el sobre, pero ha adelantado que se trata de "una oferta en la que también se sigue contando, como no, con las casas regionales, la federación de peñas, asociaciones de vecinos, etcétera".

"Por tanto, que nadie se extrañe de que la configuración del espacio Terrazas San Mateo sea muy similar y muy parecida a otros años", ha dicho.

Ha recordado que se ha cambiado la ubicación del escenario para garantizar que hay menos molestias a los vecinos, de forma que el sonido se va a proyectar hacia el río Ebro.

No obstante, ha visto que los vecinos "tienen que entender también que San Mateo es San Mateo, es una semana de fiestas y que este es un espacio que, con el paso del tiempo, ocupa un lugar en el corazoncito de todos los logroñeses y logroñesas".

Un espacio, ha dicho, "que no solamente sirve de noche o proporciona una oferta de ocio de noche, sino también de día para la familia, desde las doce de la mañana y hasta las cinco de la tarde".