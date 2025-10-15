Territorio Coloma celebra su segunda edición uniendo deporte, turismo y territorio en La Rioja

Presentación de Territorio Coloma con el alcalde de Logroño, Conrado Escobar , y el manager del Bh Coloma Team Carlos Coloma - TERRITORIO COLOMA

LOGROÑO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tras la presentación oficial celebrada esta mañana en el Ayuntamiento de Logroño, el evento Territorio Coloma encara su segunda edición con un completo fin de semana de MTB, gravel y e-bike los próximos 17 y 18 de octubre en Albelda de Iregua (La Rioja).

Organizado por el Coloma Bike Club, con la colaboración del Gobierno de La Rioja, el Ayuntamiento de Albelda de Iregua y el Ayuntamiento de Logroño, el evento propone una experiencia única que combina deporte, naturaleza, gastronomía y cultura riojana.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha expresado que "Territorio Coloma vuelve a recorrer el corazón de La Rioja, convirtiendo Albelda y los alrededores de Logroño en el epicentro del ciclismo de montaña los días 17 y 18 de octubre". A su juicio, "un proyecto personal del medallista olímpico Carlos Coloma, al que tenemos que dar las gracias por regresar a su tierra para compartir los recorridos que le hicieron crecer como deportista y como persona".

En opinión de Escobar, "el lema, 'Más allá del pódium', marca la diferencia con otras carreras y pone el foco en el disfrute de la experiencia, en la pasión que sienten los amantes del ciclismo, con diferentes recorridos para que cada uno elija la modalidad que mejor se adapta a su nivel".

Según el primer edición, "las cifras del año pasado hablan por si solas, 300 inscritos y 11.000 seguidores en redes sociales; familias y amigos, deportistas de todas las edades, más el personal de apoyo, etc. van a tener la oportunidad de conocer La Rioja y alojarse nuestra ciudad gracias a esta gran fiesta del ciclismo". En definitiva, "Un gran evento deportivo que nos va a permitir disfrutar del ciclismo del más alto nivel y ofrecer al visitante y al deportista nuestros atractivos naturales y enogastronómicos".

Por su parte, Carlos Coloma, medallista olímpico y manager del BH Coloma Team, ha destacado que "Territorio Coloma nació con la ilusión de devolver a La Rioja todo lo que me ha dado el ciclismo. Queríamos crear un evento que uniera deporte, naturaleza y territorio, y que permitiera a cualquier persona disfrutar de los caminos por los que yo mismo me formé como deportista".

Coloma ha subrayado que "esta segunda edición consolida un proyecto que va mucho más allá de la competición. Aquí no importa el tiempo ni la posición, sino vivir una experiencia compartida con amigos, familia y con la gente de los pueblos que hacen posible esta prueba".

Asimismo, ha querido poner en valor el papel de las empresas locales y el impacto del evento en la región: "Nos enorgullece contar con productores y marcas riojanas que creen en este proyecto. Territorio Coloma no solo es una carrera; es una oportunidad para mostrar lo mejor de nuestra tierra y seguir generando vida en el medio rural".