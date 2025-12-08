Una tesis de una ingeniera biomédica del SERIS aborda aspectos pioneros en la resonancia magnética renal - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ingeniera biomédica del SERIS Leyre García ha obtenido el grado de doctora en Medicina Aplicada y Biomedicina por la Universidad de Navarra tras defender, el pasado 25 de noviembre, su tesis doctoral titulada "Towards Clinical Renal Magnetic Resonance Imaging: Technical Validation and Application of Selected Techniques in Chronic Kidney Disease".

El trabajo recibió la calificación de sobresaliente 'cum laude'. La investigación ha sido dirigida por la Dra. María A. Fernández Seara (Laboratorio de Imagen Biomédica, Clínica Universidad de Navarra) y por el Dr. Gorka Bastarrika Alemañ (Servicio de Radiología, Clínica Universidad de Navarra).

La Enfermedad Renal Crónica (ERC) constituye un reto sanitario de gran magnitud debido a su alta prevalencia y estrecha relación con la morbilidad y mortalidad cardiovascular. Su progresión suele ser silenciosa, con alteraciones graduales en la perfusión y estructura renal que dificultan el diagnóstico precoz.

En este contexto, la resonancia magnética renal multiparamétrica (mpMRI) se presenta como una herramienta no invasiva prometedora, capaz de evaluar simultáneamente la función y la integridad del tejido renal sin emplear agentes de contraste.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

La tesis plantea los siguientes objetivos:

Validar secuencias cuantitativas de RM (mapas T1, mapas T2 y difusión) en fantomas estandarizados, en equipos de RM 1.5T y 3T, antes de trasladar estas técnicas a la práctica clínica, aportando información para un protocolo de resonancia magnética renal multiparamétrica.

Evaluar la influencia de la edad, el sexo y la intensidad del campo magnético sobre parámetros renales como la perfusión y los valores de T1 en voluntarios sanos jóvenes.

Estudiar la perfusión renal y valores de T1 en voluntarios sanos y en pacientes con ERC en distintos estadios.

Estudiar la reproducibilidad de estas técnicas.

Este trabajo se organizó en tres fases. Tras una validación técnica se impulsó un estudio en voluntarios sanos divididos en 2 grupos de edad (<40 años y > 40 años), con el objetivo de analizar la influencia de la edad, el sexo y la intensidad del campo magnético sobre parámetros renales como la perfusión (mediante la técnica PCASL) y los valores de T1 (IR-SE-EPI), sin necesidad de utilizar agentes de contraste. La tercera fuera la aplicación en pacientes con ERC.

PRINCIPALES RESULTADOS

En los voluntarios, los participantes mayores (=40 años) presentaron una perfusión cortical significativamente menor en ambos campos magnéticos, que además se correlacionan con la disminución del eGFR con la edad.

Las mujeres mostraron un tiempo de tránsito arterial más corto y valores de T1 medular más prolongados, posiblemente relacionados con diferencias hormonales. La reproducibilidad fue alta en ambos campos, especialmente para la perfusión cortical y los valores de T1.

Finalmente, se analizaron estos biomarcadores en voluntarios sanos y en pacientes con ERC.

Las correlaciones entre los parámetros de RM y los indicadores clínicos (eGFR y UACR) fueron coherentes con la progresión de la enfermedad, lo que respalda el potencial de la mpMRI como herramienta no invasiva complementaria para la caracterización y monitorización de la ERC.

Además, la reproducibilidad evaluada en pacientes con ERC mostró buenos wsCV para las secuencias ASL y mapeo T1 en corteza (*14% y <6%, respectivamente).

Entre sus conclusiones, la investigación demuestra que la resonancia magnética renal multiparamétrica, sin necesidad de agentes de contraste, puede proporcionar información complementaria de gran valor para la detección precoz, la estadificación y el seguimiento de la Enfermedad Renal Crónica.

Este avance acerca la mpMRI a su futura implementación en la práctica clínica y contribuye al desarrollo de una medicina más personalizada y precisa en el ámbito de la nefrología.