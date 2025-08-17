El tiempo para hoy, domingo 17 de agosto de 2025, en La Rioja: continúan las temperaturas altas

LOGROÑO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, domingo 17 de agosto de 2025, en La Rioja, temperaturas muy altas.

El cielo estará poco nuboso, con nubosidad de evolución por la tarde, sin descartar algún chubasco disperso con tormenta.

Los vientos serán variables, flojos en general, con algunas rachas fuertes en zona de tormenta.

Las temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Por localidades, oscilarán entre 22 y 43 grados en Calahorra; 18 y 41 en Haro; y 20 y 42 en Logroño.