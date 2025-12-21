El tiempo para hoy, domingo 21 de diciembre de 2025, en La Rioja: nieve y descenso de temperaturas

LOGROÑO, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, domingo 21 de diciembre de 2025, en La Rioja, nevadas en la Sierra y descenso moderado a notable de las temperaturas junto con heladas moderadas en la sierra por la noche.

El cielo estará nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles o localmente moderadas. La cota de nieve se situará en 1.200 metros bajando a 600 y 700.

Los vientos serán del suroeste y sureste, tendiendo a oeste y noroeste, flojos a moderados. Se esperan heladas débiles, moderadas en la Ibérica.

Las temperaturas irán en descenso moderado a notable, las mínimas se darán a última hora. Por localidades, oscilarán entre -1 y 8 en Calahorra; 1 y 8 en Haro; y 0 y 8 en Logroño.