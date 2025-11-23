El tiempo para hoy, domingo 23 de noviembre de 2025, en La Rioja: nubes y descenso de temperaturas

LOGROÑO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, domingo 23 de noviembre de 2025, en La Rioja, cielo nuboso, con más claros en el valle, y con precipitaciones débiles o localmente moderadas.
La cota de nieve irá de 1.200 a 1.000 metros al final del día. El viento será del noroeste y norte, moderado disminuyendo a flojo.
Las temperaturas irán en ligero descenso, con heladas débiles en montaña. Por localidades, oscilarán entre 5 y 12 grados en Calahorra; 4 y 10 en Haro; y 5 y 11 en Logroño.