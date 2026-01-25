El tiempo para hoy, domingo 25 de enero de 2026, en La Rioja: rachas fuertes por la tarde

LOGROÑO, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, domingo 25 de enero de 2026, en La Rioja, rachas fuertes, o muy fuertes, por la tarde.

El cielo estará nuboso, con precipitaciones débiles principalmente en la sierra. La cota de nieve se situará en torno a los 900 metros, subiendo transitoriamente hasta los 1.200 metros.

El viento será del suroeste y oeste, con algunas rachas fuertes o muy fuertes por la tarde. Las temperaturas irán en ascenso, con heladas débiles en zonas altas de montaña. Por localidades, oscilarán entre 2 y 13 en Calahorra; 5 y 12 en Haro; y 5 y 13 en Logroño.