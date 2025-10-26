El tiempo para hoy, domingo 26 de octubre de 2025, en La Rioja: lluvias y temperaturas en descenso

LOGROÑO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, domingo 26 de octubre de 2025, en La Rioja, cielo nuboso o cubierto, tendiendo a intervalos nubosos y predominando las nubes bajas. Se esperan precipitaciones, sobre todo en la Ibérica por la mañana.

El viento será del norte y noroeste, flojo con algún intervalo moderado. Se esperan algunas heladas débiles dispersas en zonas de montaña.

Las temperaturas irán en descenso, menos las máximas en el valle, que variarán poco. Por localidades, oscilarán entre 7 y 17 grados en Calahorra; 5 y 15 en Haro; y 5 y 16 en Logroño.