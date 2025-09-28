El tiempo para hoy, domingo 28 de septiembre de 2025, en La Rioja: nubes y temperaturas similares

LOGROÑO, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, domingo 28 de septiembre de 2025, en La Rioja, intervalos nubosos a nuboso, sin descartar alguna precipitación débil dispersa.

El viento será variable, con predominio de componente norte, flojo en general. Las temperaturas mínimas irán en ligero o moderado ascenso, y las máximas en ligero descenso en la Ibérica y sin cambios en el resto.

Por localidades, oscilarán entre 13 y 28 grados en Calahorra; 12 y 27 en Haro; y 12 y 27 en Logroño.