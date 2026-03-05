El tiempo para hoy en España, 5 de marzo de 2026

Archivo - Fuerte oleaje - Gustavo de la Paz - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 15 provincias españolas estarán este jueves en aviso amarillo por precipitaciones y fenómenos costeros, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, en Andalucía estarán en riesgo por olas Almería y Granada y Asturias y Baleares estarán en aviso amarillo por lluvias y olas.

Además, en Cataluña, las lluvias y las olas pondrán en aviso amarillo a Gerona, Tarragona y Barcelona y la nieve a León y Zamora.

Por último, en Galicia estarán en aviso amarillo La Coruña, Lugo y Pontevedra por fenómenos costeros y, en la Comunidad Valenciana, las lluvias ponen en riesgo a las provincias de Alicante, Castellón y Valencia.

Este jueves se mantendrá una situación de inestabilidad en la Península y Baleares, con predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones, al principio dispersas en Baleares, este peninsular, meseta Sur y Andalucía, que se intensificarán y terminarán por afectar a la mayor parte del territorio, si bien siendo poco probables en Alborán.

La AEMET prevé fuertes, con acumulados significativos, en la Comunidad Valenciana, Cataluña y Asturias, pudiendo serlo también en zonas aledañas.

Asimismo son probables los chubascos fuertes en Baleares con posibles tormentas, las que también podrían afectar al este peninsular. Nevará en montañas por encima de 1.800/2.000 metros, bajando la cota a los 1.300/1.500 metros en el noroeste.

En Canarias se espera una tendencia a la estabilización, si bien con cielos nubosos y precipitaciones en el norte de las islas montañosas e intervalos nubosos en el resto, con posibilidad de algún chubasco ocasional.

Habrá bancos de niebla en interiores del tercio oriental peninsular, regiones de Andalucía y Galicia y entornos de montaña; con calima en la Península, Baleares y este de Canarias tendiendo a menos.

Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte de la Península y Baleares, notablemente en Galicia, y exceptuando ascensos en el sur de Andalucía. En Canarias habrá pocos cambios en Canarias.

En las temperaturas mínimas predominarán los descensos en Baleares y mitad sur y extremo noroeste peninsular, haciéndolo los ascensos en el resto de la mitad norte y en Canarias. Se prevén heladas débiles en cumbres del extremo norte y sureste peninsular.

Este jueves soplará viento moderado con intervalos de fuerte, de norte y nordeste en la fachada oriental peninsular y en Canarias, y de poniente en el Estrecho y Alborán; y predominarán de las componentes este y sur en el resto, moderado en Baleares y litorales y flojo en el resto. A lo largo del día tenderá a rolar a norte en la mitad norte de la vertiente atlántica y a oeste en el resto, con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en litorales de Galicia.