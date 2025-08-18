El tiempo para hoy, lunes 18 de agosto de 2025, en La Rioja: descenso notable de las máximas

LOGROÑO, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, lunes 18 de agosto de 2025, en La Rioja, descenso notable de las temperaturas máximas.

Se esperan intervalos nubosos, con nubosidad de evolución, sin descartar chubascos dispersos y algunas tormentas, más probables en la sierra.

Los vientos serán del noroeste, flojos aumentando a moderados, sin descartar rachas fuertes o muy fuertes con las tormentas.

Las temperaturas irán en descenso, que puede ser notable en las máximas. Por localidades, oscilarán entre 19 y 32 en Calahorra; 18 y 27 en Haro; y 18 y 30 en Logroño.