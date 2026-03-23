El tiempo para hoy, lunes 23 de marzo de 2026, en La Rioja: nubes y máximas en descenso

LOGROÑO, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, lunes 23 de marzo de 2026, en La Rioja, intervalos nubosos, sin descartar alguna precipitación débil, aislada y ocasional, y tendiendo a cielo poco nuboso. Algún banco de niebla en montaña.

El viento será del noroeste, disminuyendo a componente norte, flojo. Habrá heladas débiles en la Ibérica. Las temperaturas mínimas no tendrán cambios y las máximas irán en ligero descenso. Por localidades, oscilarán entre 6 y 17 en Calahorra; 4 y 16 en Haro; y 4 y 17 en Logroño.