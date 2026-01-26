El tiempo para hoy, lunes 26 de enero de 2026, en La Rioja: lluvias y temperaturas similares

LOGROÑO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, lunes 26 de enero de 2026, cielo nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles o moderadas, más frecuentes durante la segunda mitad del día.

La cota de la nieve subirá rápidamente desde unos 1.200 metros hasta superar las cotas más elevadas. El viento serán del suroeste en la sierra, con rachas fuertes o muy fuertes al final del día, mientras que en el valle predominará el viento variable, flojo o moderado.

Las temperaturas irán en ligero o moderado ascenso, menos las máximas en el valle, que descenderán. Por localidades, oscilarán entre 5 y 10 en Calahorra; 5 y 8 en Haro; y 5 y 9 en Logroño.