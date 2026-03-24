El tiempo de respuesta del CEIS Rioja en 2025 fue de 116 segundos y de llegada al lugar de 11 minutos 53 segundos

Archivo - Un bombero del CEIS La Rioja - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El tiempo medio de respuesta del CEIS RIOJA en 2025 fue de 116 segundos (menos de dos minutos) y de llegada al lugar de intervención de 11 minutos y 53 segundos, estos son dos de los resultados que aparecen en la Memoria de actividades del CEIS que se ha presentado hoy en Consejo de Gobierno.

El portavoz del Ejecutivo riojano, Alfonso Domínguez, ha dado cuenta de los principales hitos del CEIS el pasado año informando de que realizó 1.877 intervenciones, el 14,6% más que en 2024.

Además, el Consorcio consolida la mejora del servicio con tiempos de respuesta inferiores a dos minutos y altos niveles de satisfacción ciudadana

El Consejo de Gobierno ha analizado así la Memoria de actividades correspondiente al año 2025 del Consorcio para el Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil de La Rioja (CEIS Rioja) que refleja "el elevado nivel de actividad y de la capacidad de respuesta del servicio".

Como ha dicho Domínguez, la memoria es un instrumento clave para evaluar el funcionamiento del servicio, identificar áreas de mejora y seguir avanzando, pone de manifiesto la consolidación de la mejora del servicio como eje estratégico del Consorcio.

El grado de satisfacción ciudadana alcanza una valoración de 9,31 sobre 10, lo que evidencia la calidad del servicio prestado y la confianza de la ciudadanía en el sistema de emergencias.

REFUERZO DE RECURSOS

Durante 2025, el CEIS Rioja continuó reforzando sus recursos materiales y operativos. Entre las principales actuaciones, destaca la adquisición de equipamiento técnico para los bomberos, la mejora de materiales de intervención y la renovación progresiva de la flota de vehículos, con la incorporación de una nueva Bomba Urbana Pesada destinada al parque de Calahorra.

También se llevaron a cabo obras de reforma y adaptación en los parques de bomberos de Haro y Nájera, con el objetivo de mejorar las instalaciones y adaptarlas a las necesidades actuales del servicio.

En el ámbito de personal se impulsaron medidas para mejorar la organización y la cobertura del servicio, incluyendo la incorporación de nuevos efectivos, la mejora de las condiciones laborales y la convocatoria de procesos selectivos para reforzar la plantilla conformada por más de un centenar de trabajadores. Asimismo, el Consorcio mantuvo su apuesta por la calidad y la mejora continua, renovando certificaciones y avanzando en modelos de gestión como ISO 9001 y EFQM.

El CEIS Rioja presta servicio a todos los municipios de la comunidad, excepto Logroño, lo que lo convierte en un pilar esencial para garantizar la seguridad y la protección civil en el territorio, especialmente en el medio rural.

En este sentido, el Ejecutivo autonómico subraya "su compromiso con el fortalecimiento de los servicios de emergencias, la mejora de los recursos disponibles y la coordinación entre administraciones públicas, con el objetivo de ofrecer una respuesta eficaz y de calidad ante cualquier situación de riesgo".