El tiempo en La Rioja para hoy, domingo 21 de septiembre de 2025

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, domingo 21 de septiembre de 2025, en La Rioja, tormentas y temperaturas en notable descenso.

El cielo estará nuboso o cubierto con precipitaciones que pueden ir acompañadas de tormenta, tendiendo al final de la mañana a disminuir la nubosidad con precipitaciones más débiles y dispersas.

El viento soplará del noroeste, flojo, con intervalos moderados y rachas fuertes.

Por su parte, las temperaturas estarán en notable descenso. Éstas oscilarán entre los 11 y 19 grados de Calahorra, 8 y 18 de Haro, 9 y 18 de Logroño.