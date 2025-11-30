El tiempo en La Rioja hoy, domingo 30 de noviembre de 2025

LOGROÑO, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, domingo 30 de noviembre de 2025, en La Rioja, cielo nuboso en general y posible precipitaciones.

El cielo estará nuboso en general, con precipitaciones débiles, más probables en la sierra y la Rioja Alta, tendiendo a remitir por la tarde. Cota de nieve entre los 1400 y 1200 metros.

Vientos del oeste y noroeste. Heladas débiles en la Ibérica.

En el valle, temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambios, mientras que en la sierra, mínimas con pocos cambios y máximas en descenso. Oscilarán entre 6 y 12 grados en Calahorra; entre 5 y 10 grados en Haro; y entre 5 y 11 grados en Logroño.