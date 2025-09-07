El tiempo en La Rioja hoy, domingo 7 de septiembre de 2025

LOGROÑO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, domingo 7 de septiembre de 2025, en La Rioja, cielo nuboso y temperaturas máximas en descenso.

El cielo nuboso, sin descartar precipitaciones débiles ocasionales El viento variable, con predominio del sureste en la segunda mitad del día, moderado.

Las temperaturas mínimas con ligeros cambios y máximas en descenso. Por localidades, oscilarán entre 18 y 33 grados en Calahorra; 16 y 32 en Haro; y 17 y 30 en Logroño.