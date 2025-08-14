El tiempo en La Rioja para hoy, jueves 14 de agosto de 2025

LOGROÑO 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, jueves 14 de agosto de 2025, en La Rioja, temperaturas máximas altas en la ribera del Ebro.

El cielo estará poco nuboso, con nubosidad de evolución por la tarde, sin descartar algún chubasco aislado con tormenta.

El viento soplará variable, flojo en general. Por su parte, las temperaturas mínimas estarán en ligero descenso y las máximas en ligero ascenso, localmente moderado. Éstas oscilarán entre los 20 y 39 grados de Calahorra, 19 y 37 de Haro, 18 y 38 de Logroño.