El tiempo en La Rioja hoy, jueves 16 de octubre de 2025

LOGROÑO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, jueves 16 de octubre de 2025, en La Rioja, pocas nubes y temperaturas más bajas en general.

El cielo estará poco nuboso, con nubosidad de evolución por la tarde en la sierra, sin descartar algún chubasco. No se descartan nubes bajas y bancos de niebla matinales en el valle. El viento soplará variable flojo.

Por su parte, las temperaturas no variarán o serán algo más bajas en general. Oscilarán entre 9 y 23 grados en Calahorra; entre 11 y 24 grados también en Haro; y entre 9 y 23 grados en Logroño.