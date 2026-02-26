El tiempo en La Rioja para hoy, jueves 26 de febrero de 2026

LOGROÑO 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, jueves 26 de febrero de 2026, en La Rioja, temperaturas en ligero descenso.

El cielo estará poco nuboso. No se descartan brumas o bancos de niebla matinales dispersos en el valle.

El viento soplará del suroeste y sur en la sierra y del sureste en el valle, flojo en general.

Por su parte, las temperaturas estarán sin cambios o en ligero descenso. Éstas oscilarán entre los 5 y 18 grados de Calahorra y Logroño y los 4 y 19 de Haro.