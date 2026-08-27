El tiempo en La Rioja hoy, jueves 27 de agosto de 2026

LOGROÑO, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, jueves 27 de agosto, en La Rioja, temperaturas en descenso.

Los cielos presentarán intervalos nubosos, con algunas precipitaciones que serán más probables por la tarde en la sierra. El viento soplará del suroeste, flojo a moderado.

Las temperaturas irán en descenso en general, menos las mínimas en el valle, que variarán poco. Oscilarán entre 18 y 32 grados en Calahorra; entre 17 y 28 grados en Haro; y entre 18 y 31 grados en Logroño.