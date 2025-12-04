El tiempo en La Rioja para hoy, jueves 4 de diciembre de 2025

LOGROÑO 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, jueves 4 de diciembre de 2025, en La Rioja, lluvias y temperaturas más altas.

El cielo estará nubosos o cubiertos, con precipitaciones generalizadas, débiles o localmente moderadas. La cota de nieve 1.600 metros bajando a 1.300 metros.

El viento soplará de componente suroeste al oeste moderado, con rachas fuertes en la Ibérica.

Las temperaturas irán en ascenso en general, que será moderado en las mínimas y ligero en las máximas. Oscilarán entre 3 y 12 grados en Calahorra; entre 6 y 12 grados en Haro; y entre 4 y 13 grados en Logroño.