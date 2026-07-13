El tiempo en La Rioja hoy, lunes 13 de julio de 2026

LOGROÑO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, lunes 13 de julio de 2026, en La Rioja, temperaturas máximas altas en la Rioja Occidental.

Cielo poco nuboso con nubes altas y algunas nubes medias

Viento variable, predominando el suroeste en la sierra y el norte en el valle, flojo o moderado.

Temperaturas en descenso, menos en el extremo oriental, que variarán poco. Oscilarán entre 20 y 38 grados en Calahorra; entre 18 y 34 grados en Haro; y entre 18 y 35 grados en Logroño.