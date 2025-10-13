El tiempo en La Rioja para hoy, lunes 13 de octubre de 2025

LOGROÑO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, lunes 13 de octubre de 2025, en La Rioja, nubes y algunos chubascos.

Habrá intervalos nubosos, con nubosidad de evolución y mejoras al final del día. Probabilidad de chubascos y algunas tormentas, principalmente en la Ibérica.

El viento soplará variable, con predominio de componente este, flojo con algún intervalos moderado.

Por su parte, las temperaturas mínimas estarán en ligero ascenso y las máximas en ligero descenso. Éstas oscilarán entre los 14 y 24 grados de Calahorra, 13 y 25 de Haro y Logroño.