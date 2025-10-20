El tiempo en La Rioja para hoy, lunes 20 de octubre de 2025

LOGROÑO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, lunes 20 de octubre de 2025, en La Rioja, cielo nuboso con alguna lluvia por la mañana.

El cielo estará nuboso en genereal, con probabilidad de algunas lluvias ocasionales, sobre todo durante la mañana y a última hora del día. El viento soplará del suroeste a oeste, flojo a moderado.

Las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso, mientras que las máximas no variarán en valle y serán algo más bajas en la sierra. Oscilarán entre 11 y 22 grados en Calahorra; entre 12 y 22 grados en Haro; y entre 11 y 23 grados en Logroño.