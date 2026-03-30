El tiempo en La Rioja para hoy, lunes 30 de marzo de 2026

LOGROÑO 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, lunes 30 de marzo de 2026, en La Rioja, probabilidad de algunas rachas de viento muy fuertes en la Ibérica.

El cielo estará nuboso, con precipitaciones débiles que serán más frecuentes en la Ibérica durante la segunda mitad del día. La cota de nieve subirá de 1.200 a unos 1.800 metros.

El viento soplará del noroeste y norte, con algunas rachas fuertes en montaña, sin descartar que puedan ser muy fuertes en zonas altas y expuestas. Heladas débiles la sierra.

Por su parte, las temperaturas estarán sin cambios o en ligero ascenso. Éstas oscilarán entre los 5 y 14 grados de Calahorra, 6 y 12 de Haro, 5 y 13 de Logroño.