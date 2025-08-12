El tiempo en La Rioja para hoy, martes 12 de agosto de 2025

LOGROÑO 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, martes 12 de agosto de 2025, en La Rioja, temperaturas altas. Chubascos y tormentas durante la tarde que podrían ir con granizo.

El cielo estará poco nuboso al principio de la jornada, aumentando la nubosidad con nubes medias y altas y de evolución diurna. Habrá probabilidad de chubascos y tormenta que podrían ir con granizo. Más frecuentes en la Ibérica.

El viento soplará variable, flojo o moderado, más intenso en áreas de tormenta donde no se descarta alguna racha muy fuerte.

Por su parte, las temperaturas estarán en descenso. Éstas oscilarán entre los 22 y 36 grados de Calahorra, 19 y 35 de Haro, 21 y 35 de Logroño.