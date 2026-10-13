El tiempo en La Rioja para hoy, martes 13 de octubre de 2026

LOGROÑO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, martes 13 de octubre de 2026 en La Rioja, pocas nubes y temperaturas con pocos cambios.

El cielo presentará intervalos de nubes bajas en la Ibérica, mientras que en La Rioja Alta solo se esperan por la mañana. En el resto, predominará el cielo poco nuboso o con nubes altas.

El viento soplará variable o del noroeste, flojo. Las temperaturas no variarán, como mucho, subirán levemente las máximas. Oscilarán entre 13 y 28 grados en Calahorra; entre 13 y 27 grados en Haro; y entre 12 y 27 grados en Logroño.