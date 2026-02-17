El tiempo en La Rioja para hoy, martes 17 de febrero de 2026

LOGROÑO 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, martes 17 de febrero de 2026, en La Rioja, cielo nuboso tendiendo a poco nuboso a partir del mediodía.

Existe la probabilidad de alguna precipitación aislada a primeras horas. El viento será del oeste y suroeste, tendiendo a flojo por la tarde.

Las temperaturas mínimas no tendrán cambios en la sierra e irán en descenso en le valle; y las máximas irán en ligero o moderado ascenso. Por localidades, oscilarán entre 7 y 17 grados en Calahorra; 10 y 15 en Haro; y 8 y 17 en Logroño.