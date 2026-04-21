El tiempo en La Rioja para hoy, martes 21 de abril de 2026

LOGROÑO 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, martes 21 de abril de 2026, en La Rioja, tormentas.

Habrá intervalos nubosos, con nubes altas y de evolución diurna, con probabilidad chubascos y tormentas, más frecuentes en la Ibérica.

El viento soplará variable, flojo o moderado. Por su parte, las temperaturas mínimas estarán sin cambios y las máximas en ligero ascenso. Éstas oscilarán entre los 14 y 32 grados de Calahorra, 12 y 30 de Haro, 13 y 31 de Logroño.