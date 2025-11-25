El tiempo en La Rioja para hoy, martes 25 de noviembre de 2025

LOGROÑO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, martes 25 de noviembre de 2025, en La Rioja, temperaturas en descenso.

El cielo estará nuboso e irá a intervalos nubosos, con precipitaciones débiles o localmente moderadas. La cota de nieve se situará sobre los 1000 o 1200 metros. Habrá heladas débiles en la Ibérica.

El viento soplará del oeste y noroeste, flojo a moderado. Por su parte, las temperaturas estarán en descenso que será más acusado en las máximas. Éstas oscilarán entre los 5 y 12 grados de Calahorra, 4 y 9 de Haro, 5 y 10 de Logroño.