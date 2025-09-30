El tiempo en La Rioja para hoy, martes 30 de septiembre de 2025

LOGROÑO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, martes 30 de septiembre de 2025, en La Rioja, pocas nubes y máximas en ligero ascenso.

El cielo estará poco nuboso, con intervalos de nubes bajas al principio de la jornada en el oeste y probables brumas y bancos de niebla matinales. Por la tarde puede haber alguna nubosidad de evolución.

El viento soplará del noroeste y norte, flojo en general. Por su parte, las temperaturas mínimas estarán en ligero descenso y las máximas sin cambios o en ligero ascenso. Éstas oscilarán entre los 11 y 25 grados de Calahorra, 11 y 23 de Haro, 10 y 24 de Logroño.