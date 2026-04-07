El tiempo en La Rioja para hoy, martes 7 de abril de 2026

LOGROÑO 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, martes 7 de abril de 2026, en La Rioja, nubes y temperaturas con pocos cambios.

Habrá intervalos nubosos, sin descartar nubes de evolución diurna y alguna precipitación débil dispersa. El viento soplará del sur en la sierra y de componente este en el valle, flojo o moderado.

Por su parte, las temperaturas mínimas estarán sin cambios o en ligero ascenso y las máximas sin cambios o en ligero descenso. Éstas oscilarán entre los 10 y 28 grados de Calahorra, 10 y 26 de Haro, 10 y 27 de Logroño.