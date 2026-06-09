El tiempo en La Rioja para hoy, martes 9 de junio de 2026

LOGROÑO 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, martes 9 de junio de 2026, en La Rioja, que sigan bajando las temperaturas, sobre todo las máximas en la sierra.

El cielo presentará intervalos nubosos, predominando las nubes bajas y alguna nube de evolución, sin descartar alguna precipitación débil en la sierra.

El viento será del noroeste, flojo o moderado con alguna racha fuerte hacia el este. Las temperaturas irán en descenso, que será notable en las máximas en la sierra. Oscilarán entre 12 y 25 grados en Calahorra; entre 11 y 20 grados en Haro; y entre 11 y 21 grados en Logroño.