El tiempo en La Rioja para hoy, martes 3 de marzo de 2026

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, martes 3 de marzo de 2026, en La Rioja, posibilidad de que haya polvo en suspensión.

El cielo presentará intervalos nubosos, sin descartar alguna precipitación débil dispersa. No se descarta polvo en suspensión.

Habrá alguna helada débil en la Ibérica. El viento soplará del este y sureste, flojo a moderado.

Por su parte, las temperaturas irán en ligero ascenso en el valle, y sin cambios o en ligero descenso en la sierra. Oscilarán entre 8 y 17 grados en Calahorra; entre 7 y 17 grados en Haro; y entre 7 y 17 grados también en Logroño.