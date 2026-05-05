El tiempo en La Rioja para hoy, martes 5 de mayo de 2026

LOGROÑO 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, martes 5 de mayo de 2026, en La Rioja, chubascos con tormenta.

El cielo será nuboso en general, con precipitaciones que serán más probables durante la segunda mitad del día. Podrán ser de nieve en las cotas más elevadas de la sierra.

Predominará el viento del noroeste, flojo o moderado. Las temperaturas mínimas irán en ligero o moderado descenso y las máximas no tendrán cambios. Se espera alguna helada dispersa en la sierra. Por localidades, oscilarán entre 7 y 17 grados en Calahorra; 7 y 16 en Haro; y 7 y 16 en Logroño.