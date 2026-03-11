El tiempo en La Rioja para hoy, miércoles 11 de marzo de 2026

LOGROÑO 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, miércoles 11 de marzo de 2026, en La Rioja, intervalos nubosos y máximas más altas.

El cielo presentará intervalos nubosos, sin descartar alguna precipitación débil dispersa. El viento soplará variable, flojo.

Las temperaturas mínimas no variarán o irán en ligero descenso, mientras que las máximas no experimentarán cambios o serán algo más altas. Oscilarán entre 4 y 15 grados en Calahorra; entre 4 y 16 grados en Haro; y entre 3 y 15 grados en Logroño.