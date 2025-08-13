El tiempo en La Rioja para hoy, miércoles 13 de agosto de 2025

LOGROÑO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, miércoles 13 de agosto de 2025, en La Rioja, probables chubascos y tormentas localmente fuertes.

Se esperan intervalos nubosos, con nubosidad de evolución. Existe la probabilidad de chubascos con tormenta, preferentemente por la tarde, que localmente pueden ser fuertes o con granizo.

El viento será variable, flojo con intervalos moderados, con probables rachas fuertes o muy fuertes. Las temperaturas mínimas no tendrán cambios y las máximas irán en descenso.

Por localidades, oscilarán entre 23 y 36 grados en Calahorra; 20 y 36 en Haro; y 22 y 36 en Logroño.