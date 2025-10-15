El tiempo en La Rioja para hoy, miércoles 15 de octubre de 2025

LOGROÑO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, miércoles 15 de octubre de 2025, en La Rioja, pocas nubes y temperaturas mínimas más bajas.

El cielo estará poco nuboso, con nubes bajas por la mañana y probabilidad de bancos de niebla en el valle del Ebro. El viento soplará variable o del noroeste, flojo.

Por su parte, las temperaturasn mínimas serán algo más bajas, mientras que las máximas no variarán. Oscilarán entre 10 y 25 grados en Calahorra; entre 10 y 25 grados también en Haro; y entre 9 y 25 grados en Logroño.