El tiempo en La Rioja para hoy, miércoles 25 de febrero de 2026

LOGROÑO 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, miércoles 25 de febrero de 2026, en La Rioja, pocas nubes y máximas algo más bajas.

El cielo presentará intervalos de nubes medias y altas. Brumas y probables nieblas matinales dispersas. El viento soplará flojo en general, del sureste en el valle, y del suroeste y sur en la sierra.

Las temperaturas no variarán o irán en ligero ascenso. Los principales valores oscilarán entre 5 y 19 grados en Calahorra; entre 4 y 17 en Haro; y entre 5 y 18 grados en Logroño.