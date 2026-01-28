El tiempo en La Rioja para hoy, miércoles 28 de enero de 2026

LOGROÑO 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, miércoles 28 de enero de 2026, lluvias y temperaturas más bajas en general.

El cielo estará nuboso en general, con precipitaciones débiles o moderadas, más frecuentes en la Ibérica. La cota de nieve subirá de los 900 hasta unos 1.400 metros.

Habrá heladas en zonas de montaña. El viento soplará del suroeste en la sierra con rachas fuertes, mientras que en el valle predominará el sureste.

Por su parte, las temperaturas irán en descenso en general, salvo en la Ibérica. Oscilarán entre 1 y 5 grados en Calahorra; entre 2 y 6 grados en Haro; y entre 3 y 7 grados en Logroño.