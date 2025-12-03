El tiempo en La Rioja para hoy, miércoles 3 de diciembre de 2025

LOGROÑO 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, miércoles 3 de diciembre de 2025, en La Rioja, intervalos nubosos y mínimas que podrán ser más bajas.

El cielo presentará intervalos nubosos sin descartar alguna precipitación débil y dispersa al principio, y con grandes claros en las horas centrales. La cota de nieve sobre los 1.000 a 1.100 metros. Habrá heladas en la Ibérica.

El viento soplará de componente oeste, flojo a moderado. Las temperaturas mínimas no variarán o serán algo más bajas, mientras que las máximas permanecerán sin cambios. Oscilarán entre 0 y 12 grados en Calahorra; entre 1 y 10 grados en Haro; y entre 1 y 12 grados en Logroño.