El tiempo en La Rioja para hoy, miércoles 8 de julio de 2026

LOGROÑO 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, miércoles 8 de julio de 2026, en La Rioja, temperaturas muy altas o excepcionalmente altas.

El cielo estará poco nuboso o despejado. Durante la segunda mitad del día crecerá nubosidad de evolución, con probabilidad de algún chubasco ocasional con tormenta principalmente en la sierra.

El viento soplará variable, flojo o moderado. Por su parte, las temperaturas estarán sin cambios o en ligero descenso. Éstas oscilarán entre los 22 y 40 grados de Calahorra, 19 y 38 de Haro, 21 y 39 de Logroño.