El tiempo en La Rioja para hoy, sábado 11 de octubre de 2025

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, sábado 11 de octubre de 2025, en La Rioja, intervalos nubosos y mínimas algo más bajas.

El cielo estará poco nuboso, con intervalos nubosos al principio en la Rioja alta, donde no se descartan tambien bancos de niebla matinales. El viento soplará del variable o del este, flojo en general.

Las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios o irán en ligero descenso, mientras que las máximas serán algo más altas. Oscilarán entre 9 y 25 grados en Calahorra; entre 7 y 25 grados en Haro; y entre 8 y 25 grados en Logroño.