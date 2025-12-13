El tiempo en La Rioja para hoy, sábado 13 de diciembre de 2025

LOGROÑO 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, sábado 13 de diciembre de 2025, en La Rioja, más nubes, menos nubes, nieblas y máximas más altas.

El cielo presentará intervalos de nubosidad baja a primeras horas, y tendiendo a poco nuboso a partir de mediodía. Podrá haber brumas y bancos de niebla matinales, así como heladas débiles en cotas altas.

El viento soplará de componente sur y sureste flojo en general. Las temperaturas mínimas serán algo más bajas, mientras que las máximas irán en ligero ascenso. Oscilarán entre 4 y 13 grados en Calahorra; entre 3 y 13 grados en Haro; y entre 3 y 12 grados en Logroño.