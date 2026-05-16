El tiempo en La Rioja para hoy, sábado 16 de mayo de 2026

LOGROÑO 16 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, sábado 16 de mayo de 2026, en La Rioja, temperaturas que, en general, serán más altas.

El cielo presentará intervalos nubosos, con cielos nubosos en horas centrales, sin descartar nubes de evolución diurna, con precipitaciones y chubascos.

El viento soplará variable, con predominio del noreste, flojo con algún intervalo de moderado.

Las temperaturas irán en ligero o moderado ascenso en general. Por localidades, oscilarán entre 6 y 20 grados en Calahorra; entre 5 y 19 grados en Haro; y entre 6 y 20 grados en Logroño.