El tiempo en La Rioja para hoy, sábado 18 de octubre de 2025

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, sábado 18 de octubre de 2025, en La Rioja, temperaturas con pocos cambios.

El cielo estará poco nuboso, aumentando la nubosidad media y alta al final del día. No se descartan nubes bajas y bancos de niebla matinales en el valle.

El viento soplará flojo y variable, con predominio del suroeste. Por su parte, las temperaturas mínimas estarán sin cambios o en ligero descenso y las máximas en ligero ascenso. Éstas oscilarán entre los 10 y 24 grados de Calahorra, 9 y 25 de Haro, 9 y 24 de Logroño.