El tiempo en La Rioja para hoy, sábado 20 de diciembre de 2025

LOGROÑO 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, sábado 20 de diciembre de 2025, en La Rioja, nubes, lluvias débiles y mínimas más bajas.

El cielo estará nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles dispersas. La cota de nieve se situará en torno a los 1.600 metros. Heladas débiles en zonas de montaña.

El viento soplará del suroeste en la Ibérica y del noroeste en el valle, flojo en general.

Las temperaturas mínimas irán en descenso mientras que las máximas no variarán o serán algo más altas. Oscilarán entre 5 y 11 grados en Calahorra; entre 4 y 11 grados en Haro; y entre 4 y 9 grados en Logroño.