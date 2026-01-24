El tiempo en La Rioja para hoy, sábado 24 de enero de 2026

LOGROÑO 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, sábado 24 de enero de 2026, en La Rioja, nieve de 500 a 700 metros

El cielo estará nuboso o cubierto con precipitaciones débiles, menos probables en el valle. La cota de nieve se situará sobre 500 a 700 metros.

Se prevén además heladas moderadas en la sierra, localmente pueden ser fuertes por encima de 1000 metros, probabilidad de débiles en el valle.

El viento será del suroeste u oeste, moderado. Las temperaturas irán en descenso en general. Los principales valores oscilarán entre 0 y 10 grados en Calahorra; entre 1 y 7 grados en Haro; y entre 1 y 8 grados en Logroño.