El tiempo en La Rioja para hoy, sábado 25 de abril de 2026

LOGROÑO 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, sábado 25 de abril de 2026, en La Rioja, algunas lluvias y tormentas y temperaturas sin cambios.

Los cielos estarán nubosos o cubiertos con probabilidad de precipitaciones débiles o localmente moderadas que pueden ir con tormenta.

El viento soplará con predominio del viento del norte o noroeste, flojo en general.

Por su parte, las temperaturas experimentarán pocos cambios. Oscilarán entre 11 y 27 grados en Calahorra; entre 10 y 24 grados en Haro; y entre 11 y 25 grados en Logroño.